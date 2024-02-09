Филюшкин Гавриил Георгиевич
Место рождения
Дата рождения23.04.1904
Дата смерти31.01.1992
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1904
Отец: Филюшкин Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федяева Нина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филюшкина Людмила Гавриловна
Мать ребёнка: Федяева Нина Федоровна
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филюшкин Геннадий Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филюшкин Владимир Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
31.01.1992
Волжский, город Волжский, Волгоградская область