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Филюшкин Гавриил Георгиевич

Место рождения

Ермишь, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.04.1904

Дата смерти

31.01.1992

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1904

Отец: Филюшкин Георгий

Мать: Филюшкина Аграфена Ильинична

Ермишь, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федяева Нина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филюшкина Людмила Гавриловна

Мать ребёнка: Федяева Нина Федоровна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филюшкин Геннадий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филюшкин Владимир Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
31.01.1992
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
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