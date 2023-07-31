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Васильевых Геннадий Ильич
Васильевых Геннадий Ильич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.02.1941
Пол
Мужской
Отец
Васильевых Илья Михеевич
1891 г.р.
Мать
Васильевых Надежда Прохоровна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
09.02.1941
Отец:
Васильевых Илья Михеевич
Мать:
Васильевых Надежда Прохоровна
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