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Васильевых Геннадий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1941

Отец: Васильевых Илья Михеевич

Мать: Васильевых Надежда Прохоровна