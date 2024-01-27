(Дубогрей) Валентина
Место рожденияРоссия
Дата рождения1926
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Дубогрей Яков
Мать: Александра
Россия
Рождение ребёнка
27.08.1955
Дочь: Халькова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Russia
Рождение ребёнка
13.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
2004