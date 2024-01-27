(Дубогрей) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дубогрей) Валентина

Место рождения

Россия

Дата рождения

1926

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Дубогрей Яков

Мать: Александра

Россия
Рождение ребёнка
27.08.1955

Дочь: Халькова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Russia
Рождение ребёнка
13.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
2004
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