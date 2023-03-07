Салтыков Тимофей (Тимошка) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыков Тимофей (Тимошка) Васильев

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Место рождения

дер. Трофимовская, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1639 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: Салтыков Василий (Васка) Матвеев

Мать: не указана

дер. Трофимовская, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Трофимовская, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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