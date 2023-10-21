Конесев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1938
Сын: Конесев Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Конесева Просковья
Медногорск. Чкаловской области
Рождение ребёнка
1947
Сын: Конесев Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Конесева Просковья
Буденновск, Ставропольский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Конесева Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Конесева Просковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конесева Просковья
Смерть
Неизвестно