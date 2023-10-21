Конесев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конесев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1938 г.р.
1947 г.р.
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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1938

Сын: Конесев Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Конесева Просковья

Медногорск. Чкаловской области
Рождение ребёнка
1947

Сын: Конесев Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Конесева Просковья

Буденновск, Ставропольский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конесева Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конесева Просковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конесева Просковья

Смерть
Неизвестно
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