Ермакова Агафья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Агафья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Евсей Иванович

Хоньковичи, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Евсей Иванович

Хоньковичи, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
После 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Евсей Иванович

Хоньковичи, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Евсей Иванович

Хоньковичи, Чаусский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Евсей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Хоньковичи, Чаусский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
Хоньковичи, Чаусский район, Могилёвская область
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