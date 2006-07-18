Сакович (Сухарева) Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакович (Сухарева) Зинаида Федоровна

Место рождения

Прибытково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.12.1940

Дата смерти

18.07.2006

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1940

Отец: Сухарев Федор Степанович

Мать: Сухарева Прасковья Афанасьевна

Прибытково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
14.04.1961

Муж: Сакович Василий Иванович

Рождение ребёнка
03.03.1962

Сын: Сакович Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Сакович Василий Иванович

Рождение ребёнка
15.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сакович Василий Иванович

Смерть
18.07.2006
Торжок, город Торжок, Тверская область

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