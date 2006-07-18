Сакович (Сухарева) Зинаида Федоровна
Место рождения
Дата рождения23.12.1940
Дата смерти18.07.2006
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1940
Бракосочетание
14.04.1961
Рождение ребёнка
03.03.1962
Сын: Сакович Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Сакович Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сакович Василий Иванович
Смерть
18.07.2006
Торжок, город Торжок, Тверская область