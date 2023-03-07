Елисеев Прокопий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Прокопий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Елисеев Алексей Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Елисеев Павел Прокопьевич

Мать ребёнка: Елисеева Ирина Андриева

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1824

Сын: Елисеев Артемий Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Степанида Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Орина Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Елисеева Анисья Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Орина (Ирина) Андриева

Смерть
Неизвестно
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