Елисеев Прокопий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Елисеев Алексей Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Елисеев Павел Прокопьевич
Мать ребёнка: Елисеева Ирина Андриева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Елисеев Артемий Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Степанида Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Орина Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Елисеева Анисья Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно