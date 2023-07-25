(Лапенкова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лапенкова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Лапенкова Мария Александровна

Отец ребёнка: Лапенков Александр Ленидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапенков Андрей Александрович

Отец ребёнка: Лапенков Александр Ленидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапенкова Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Лапенков Александр Ленидович

Смерть
Неизвестно