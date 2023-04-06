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Ширинских Алексей Иванов

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Место рождения

Пески, Старооскольский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1774

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Пески, Старооскольский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Ширинских Филипп Алексеев

Мать ребёнка: Ширинских Афимья

Пески, Старооскольский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ширинских Антон Алексеев

Мать ребёнка: Ширинских Афимья

Пески, Старооскольский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ширинских Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Ширинских Афимья

Пески, Старооскольский уезд, Курская губерния
Смерть
1828
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