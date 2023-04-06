Ширинских Алексей Иванов
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Ширинских Филипп Алексеев
Мать ребёнка: Ширинских Афимья
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Ширинских Афимья
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ширинских Андрей Алексеев
Мать ребёнка: Ширинских Афимья
Смерть
1828