Черняев Петр Михайлович
Место рожденияДумино Тейковский район Ивановская область
Дата рождения?.06.1925
Дата смерти16.09.1979
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1925
Думино Тейковский район Ивановская область
Рождение ребёнка
09.11.1951
Сын: Черняев Александр Петрович
Мать ребёнка: Черняева Кувшинова Мария Петровна
Рождение ребёнка
13.03.1955
Мать ребёнка: Черняева Кувшинова Мария Петровна
Рождение ребёнка
07.05.1961
Мать ребёнка: Черняева Кувшинова Мария Петровна
Думино Тейковский район Ивановская область
Смерть
16.09.1979
Думино Тейковский район Ивановская область