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Черняев Петр Михайлович

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Место рождения

Думино Тейковский район Ивановская область

Дата рождения

?.06.1925

Дата смерти

16.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1925

Отец: Черняев Михаил Федорович

Мать: Черняева Ефросинья Васильевна

Думино Тейковский район Ивановская область
Рождение ребёнка
09.11.1951

Сын: Черняев Александр Петрович

Мать ребёнка: Черняева Кувшинова Мария Петровна

Рождение ребёнка
13.03.1955

Сын: Черняев Павел Петрович

Мать ребёнка: Черняева Кувшинова Мария Петровна

Рождение ребёнка
07.05.1961

Сын: Черняев Василий Петрович

Мать ребёнка: Черняева Кувшинова Мария Петровна

Думино Тейковский район Ивановская область
Смерть
16.09.1979
Думино Тейковский район Ивановская область
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