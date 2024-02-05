Мавра Иванова
Место рожденияд. Рождественно
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Иван
Мать: не указана
д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Андрей Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Григорьев
д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Моисей Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Григорьев
д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Михайла Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Григорьев
д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Ирина Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Григорьев
д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Авдотья Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Григорьев
д. Рождествено Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Агрофена Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Григорьев
д. Рождествено Меленковского уезда
Смерть
Неизвестно