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Мавра Иванова

Место рождения

д. Рождественно

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Иван

Мать: не указана

д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Андрей Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Григорьев

д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Моисей Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Григорьев

д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Михайла Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Григорьев

д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Ирина Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Григорьев

д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Авдотья Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Григорьев

д. Рождествено Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Агрофена Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Григорьев

д. Рождествено Меленковского уезда
Смерть
Неизвестно
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