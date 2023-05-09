Антоненко Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтоненко Павел Михайлович

Антоненко Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1960

Дочь: Чечетка Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Антоненко Нина Адамовна

Рождение ребёнка
24.05.1968

Дочь: Немова Елена Павловна

Мать ребёнка: Антоненко Нина Адамовна

Смерть
Неизвестно