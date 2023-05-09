Антоненко Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1960
Дочь: Чечетка Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Антоненко Нина Адамовна
Рождение ребёнка
24.05.1968
Дочь: Немова Елена Павловна
Мать ребёнка: Антоненко Нина Адамовна
Смерть
Неизвестно