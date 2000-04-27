Карслиев Гектор Геродотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карслиев Гектор Геродотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1932

Дата смерти

27.04.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1932

Отец: Карслиев Геродот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павловская Тамара Антоновна

Смерть
27.04.2000
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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