Карслиев Гектор Геродотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1932
Дата смерти27.04.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1932
Отец: Карслиев Геродот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павловская Тамара Антоновна
Смерть
27.04.2000
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния