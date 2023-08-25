Жалил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хусаинов Хусаин Бабай
Мать: Хабибуллина Махибэдэр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Энже Жалиловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раниза Жалиловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мансур Жалилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Изаиль Жалилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Расима Жалиловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наиля Жалиловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Накия Жалиловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нурдида Жалиловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно