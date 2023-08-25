Жалил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жалил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хусаинов Хусаин Бабай

Мать: Хабибуллина Махибэдэр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Энже Жалиловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раниза Жалиловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мансур Жалилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изаиль Жалилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Расима Жалиловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наиля Жалиловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Накия Жалиловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нурдида Жалиловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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