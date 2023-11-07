(Анциферова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Анциферова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Анциферов Иосиф

Отец ребёнка: Анциферов Дмитрий

Рождение ребёнка
25.02.1919

Сын: Анциферов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Анциферов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кармалюк (анциферова) Полина

Отец ребёнка: Анциферов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Анциферов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анциферов Глеб

Отец ребёнка: Анциферов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анциферов Лев

Отец ребёнка: Анциферов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анциферов Семён

Отец ребёнка: Анциферов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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