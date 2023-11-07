(Анциферова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Анциферов Иосиф
Отец ребёнка: Анциферов Дмитрий
Рождение ребёнка
25.02.1919
Сын: Анциферов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Анциферов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кармалюк (анциферова) Полина
Отец ребёнка: Анциферов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Анциферов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анциферов Глеб
Отец ребёнка: Анциферов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анциферов Лев
Отец ребёнка: Анциферов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анциферов Семён
Отец ребёнка: Анциферов Дмитрий
Смерть
Неизвестно