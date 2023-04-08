Ткаченко Мария Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Мария Арсентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1913

Дочь: Стетюха Анна Моисеевна

Отец ребёнка: Ткаченко Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ткаченко Моисей

Смерть
Неизвестно
Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
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