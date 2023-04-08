Ткаченко Мария Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1913
Дочь: Стетюха Анна Моисеевна
Отец ребёнка: Ткаченко Моисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ткаченко Моисей
Смерть
Неизвестно
Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область