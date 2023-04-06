Сорокин Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.09.1903
Дата смертиПосле 1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1903
Отец: Сорокин Василий Семёнович
Мать: Сорокина Дарья Ивановна
Крещение
05.09.1903
Бракосочетание
Около 1929
Жена: Сорокина Анна Павловна
Рождение ребёнка
21.07.1930
Мать ребёнка: Сорокина Анна Павловна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Сорокин Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Сорокина Анна Павловна
Смерть
После 1938