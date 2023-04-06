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Сорокин Пётр Васильевич

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.09.1903

Дата смерти

После 1938

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1903

Отец: Сорокин Василий Семёнович

Мать: Сорокина Дарья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
05.09.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Около 1929

Жена: Сорокина Анна Павловна

Рождение ребёнка
21.07.1930

Сын: Сорокин Николай Петрович

Мать ребёнка: Сорокина Анна Павловна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Сорокин Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Сорокина Анна Павловна

Смерть
После 1938
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