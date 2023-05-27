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Буелин Михаил Петрович
Буелин Михаил Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Буелин Петр Иванович
1928 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Буелин Петр Иванович
Мать: не указана
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