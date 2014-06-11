Баскова (Чукалова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаскова (Чукалова) Наталья

Баскова (Чукалова) Наталья

avatar

Место рождения

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас

Дата рождения

15.06.1986

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1966 г.р.

Муж

1978 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1986

Отец: Чукалов Александр

Мать: Чукалова Татьяна

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Бракосочетание
11.06.2014

Муж: Басков Александр

Рождение ребёнка
03.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басков Александр

г. Череповец Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close