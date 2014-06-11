Баскова (Чукалова) Наталья
Место рождениясело Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Дата рождения15.06.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1986
Отец: Чукалов Александр
Мать: Чукалова Татьяна
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Бракосочетание
11.06.2014
Муж: Басков Александр
Рождение ребёнка
03.07.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Басков Александр
г. Череповец Вологодская область