Жукова Татьяна Вавилова(Васильевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1876 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись 19 Неведрянской церкви. Деревни Лоповок, первым браком 24 лет и Шалаховской волости деревни Малинников девица первым браком 20 лет. Поручители по жениху- Шалаховской волости крестьяне собственн... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1877 ст.
Отец ребёнка: Жуков Елиазар Пиманович
Рождение ребёнка
24.10.1878 ст.
Отец ребёнка: Жуков Елиазар Пиманович
Запись 46 Неведрянской церкви. Родители указаны Назарий Пиманов и Татьяна Васильева.Восприемники - деревни Куксихи Косьма Никитин и деревни Полеева Демида Семёнова жена Мария Мартинова.
Рождение ребёнка
13.11.1880 ст.
Дочь: Жукова Екатерина Елизаровна
Отец ребёнка: Жуков Елиазар Пиманович
Рождение ребёнка
05.06.1882 ст.
Отец ребёнка: Жуков Елиазар Пиманович
Рождение ребёнка
16.03.1885 ст.
Отец ребёнка: Жуков Елиазар Пиманович
Рождение ребёнка
20.07.1888 ст.
Сын: Жуков Илья Назарович
Отец ребёнка: Жуков Елиазар Пиманович
Рождение ребёнка
11.01.1891 ст.
Дочь: Жукова Татьяна Елизаровна
Отец ребёнка: Жуков Елиазар Пиманович
Рождение ребёнка
01.11.1892 ст.
Дочь: Жукова Матрёна Елизаровна
Отец ребёнка: Жуков Елиазар Пиманович
Рождение ребёнка
19.09.1895 ст.
Отец ребёнка: Жуков Елиазар Пиманович
Смерть
Неизвестно