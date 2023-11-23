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Жукова Татьяна Вавилова(Васильевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1876 ст.

Муж: Жуков Елиазар Пиманович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись 19 Неведрянской церкви. Деревни Лоповок, первым браком 24 лет и Шалаховской волости деревни Малинников девица первым браком 20 лет. Поручители по жениху- Шалаховской волости крестьяне собственн... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1877 ст.

Сын: Жуков Евфимий Елизарович

Отец ребёнка: Жуков Елиазар Пиманович

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.10.1878 ст.

Сын: Жуков Нестор Елизарович

Отец ребёнка: Жуков Елиазар Пиманович

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Запись 46 Неведрянской церкви. Родители указаны Назарий Пиманов и Татьяна Васильева.Восприемники - деревни Куксихи Косьма Никитин и деревни Полеева Демида Семёнова жена Мария Мартинова.
Рождение ребёнка
13.11.1880 ст.

Дочь: Жукова Екатерина Елизаровна

Отец ребёнка: Жуков Елиазар Пиманович

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.06.1882 ст.

Сын: Жуков Федор Елизарович

Отец ребёнка: Жуков Елиазар Пиманович

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.03.1885 ст.

Сын: Жуков Алексей Назарович

Отец ребёнка: Жуков Елиазар Пиманович

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.07.1888 ст.

Сын: Жуков Илья Назарович

Отец ребёнка: Жуков Елиазар Пиманович

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.01.1891 ст.

Дочь: Жукова Татьяна Елизаровна

Отец ребёнка: Жуков Елиазар Пиманович

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1892 ст.

Дочь: Жукова Матрёна Елизаровна

Отец ребёнка: Жуков Елиазар Пиманович

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1895 ст.

Сын: Жуков Трофим Елизарович

Отец ребёнка: Жуков Елиазар Пиманович

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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