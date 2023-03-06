Агафья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1880
Отец ребёнка: Малафеев Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
25.01.1905
Отец ребёнка: Малафеев Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малафеев Никифор Яковлевич
Отец ребёнка: Малафеев Яков Алексеевич