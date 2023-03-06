Агафья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Матвеевна

Агафья Матвеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1880

Сын: Малафеев Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Малафеев Яков Алексеевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.01.1905

Сын: Малафеев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Малафеев Яков Алексеевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малафеев Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Малафеев Яков Алексеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close