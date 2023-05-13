Медведева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1833

Сын: Медведев Василий Спиридонович

Отец ребёнка: Медведев Спиридон Яковлевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Спиридон Яковлевич

Смерть
Неизвестно