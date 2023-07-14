Макушева (Красильникова) Ефросинья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макушева (Красильникова) Ефросинья Фёдоровна

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Место рождения

Минькино, Нижнекамский район, Татарстан

Дата рождения

22.09.1905

Дата смерти

24.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1905

Отец: Красильников Фёдор Ильич

Мать: Красильникова Неизвестно

Минькино, Нижнекамский район, Татарстан
Рождение ребёнка
25.03.1936

Дочь: Обухова Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Макушев Фёдор Ефимович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Маркелова Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Макушев Фёдор Ефимович

Рождение ребёнка
07.07.1941

Дочь: Савельева Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Макушев Фёдор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сомова Антонина Фёдоровна

Отец ребёнка: Макушев Фёдор Ефимович

Смерть
24.04.1989
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Легла спать и не проснулась. Умерла во сне