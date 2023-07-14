Макушева (Красильникова) Ефросинья Фёдоровна
Место рожденияМинькино, Нижнекамский район, Татарстан
Дата рождения22.09.1905
Дата смерти24.04.1989
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1905
Отец: Красильников Фёдор Ильич
Мать: Красильникова Неизвестно
Минькино, Нижнекамский район, Татарстан
Рождение ребёнка
25.03.1936
Дочь: Обухова Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Макушев Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Маркелова Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Макушев Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
07.07.1941
Дочь: Савельева Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Макушев Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сомова Антонина Фёдоровна
Отец ребёнка: Макушев Фёдор Ефимович
Смерть
24.04.1989
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Легла спать и не проснулась. Умерла во сне