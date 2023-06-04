Станкевич Ева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Станкевич Неизвестно Адамовна
Отец ребёнка: Станкевич Адам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Станкевич Эмилия Адамовна
Отец ребёнка: Станкевич Адам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Станкевич Неизвестно Адамович
Отец ребёнка: Станкевич Адам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скроман Уршуля Адамовна
Отец ребёнка: Станкевич Адам
Смерть
Неизвестно