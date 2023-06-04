Станкевич Ева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станкевич Ева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Станкевич Неизвестно Адамовна

Отец ребёнка: Станкевич Адам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Станкевич Эмилия Адамовна

Отец ребёнка: Станкевич Адам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Станкевич Неизвестно Адамович

Отец ребёнка: Станкевич Адам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скроман Уршуля Адамовна

Отец ребёнка: Станкевич Адам

Смерть
Неизвестно