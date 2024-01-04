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Денисов Максим Филиппович

Место рождения

Салтыково, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 19.08.1898 ст.

Дата смерти

18.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.08.1898 ст.

Отец: Денисов Филипп Петрович

Мать: Денисова Татьяна Ефимовна

Салтыково, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
30.04.1918

Жена: Денисова Татьяна Ефимовна

Салтыково, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.06.1931

Дочь: Казеннова Александра Максимовна

Мать ребёнка: Денисова Татьяна Ефимовна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
18.08.1980
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