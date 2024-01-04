Денисов Максим Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 19.08.1898 ст.
Дата смерти18.08.1980
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.08.1898 ст.
Отец: Денисов Филипп Петрович
Бракосочетание
30.04.1918
Рождение ребёнка
12.06.1931
Дочь: Казеннова Александра Максимовна
Мать ребёнка: Денисова Татьяна Ефимовна
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
18.08.1980