Празеркявичус Робертас
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1965
Дата смерти11.08.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1987
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.08.1999
Похороны
Неизвестно