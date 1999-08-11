Празеркявичус Робертас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Празеркявичус Робертас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1965

Дата смерти

11.08.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
03.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рига, Rīga
Смерть
11.08.1999
Рига, Rīga
Похороны
Неизвестно
Рига, Rīga