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(Фролова) Виктория Игоревна
(Фролова) Виктория Игоревна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.10.2005
Пол
Женский
Отец
Фролов Игорь Владимирович
1978 г.р.
Мать
Люльно (Фролова) Юлия
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.2005
Отец:
Фролов Игорь Владимирович
Мать:
Люльно Юлия
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