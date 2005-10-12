(Фролова) Виктория Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фролова) Виктория Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.2005

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.2005

Отец: Фролов Игорь Владимирович

Мать: Люльно Юлия

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