Самсонов Пётр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонов Пётр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Самсонов Александр Петрович

Мать ребёнка: Анна Александровна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Самсонов Евгений Петрович

Мать ребёнка: Анна Александровна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Самсонов Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Анна Александровна

Смерть
1859
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