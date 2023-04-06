Самсонов Пётр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Самсонов Александр Петрович
Мать ребёнка: Анна Александровна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Самсонов Евгений Петрович
Мать ребёнка: Анна Александровна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Самсонов Гавриил Петрович
Мать ребёнка: Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Анна Александровна
Смерть
1859