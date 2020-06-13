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Кунакбаева Ясмина Нурсултановна
Кунакбаева Ясмина Нурсултановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.06.2020
Пол
Женский
Отец
Кунакбаев Нурсултан Мухамеджанович
1994 г.р.
Мать
Кунакбаева (Дюсембекова) Сабина Амыровна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.2020
Отец:
Кунакбаев Нурсултан Мухамеджанович
Мать:
Кунакбаева Сабина Амыровна
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