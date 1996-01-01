Дроздов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дроздов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1938

Сын: Дроздов Николай Иванович

Мать ребёнка: Дроздова Ольга Самойловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова Ольга Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барахтянская Фаина Ивановна

Мать ребёнка: Дроздова Ольга Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Александр Иванович

Мать ребёнка: Дроздова Ольга Самойловна

Смерть
Неизвестно
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