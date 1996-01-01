Дроздов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дроздов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1938
Мать ребёнка: Дроздова Ольга Самойловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барахтянская Фаина Ивановна
Мать ребёнка: Дроздова Ольга Самойловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов Александр Иванович
Мать ребёнка: Дроздова Ольга Самойловна
Смерть
Неизвестно