Гаспарян (Авджян) Айгануш Грайровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаспарян (Авджян) Айгануш Грайровна

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Место рождения

Разбитый Котел, город-курорт Сочи, Краснодарский край

Дата рождения

1956

Пол

Женский

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Авджян Грайр Вартанович

Мать: Авджян Вартануш Вартановна

Разбитый Котел, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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