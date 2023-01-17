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Гаспарян (Авджян) Айгануш Грайровна
Гаспарян (Авджян) Айгануш Грайровна
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Место рождения
Разбитый Котел
, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Дата рождения
1956
Пол
Женский
Отец
Авджян Грайр Вартанович
1917 г.р.
Мать
Авджян (Ктричян) Вартануш Вартановна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец:
Авджян Грайр Вартанович
Мать:
Авджян Вартануш Вартановна
Разбитый Котел
, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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