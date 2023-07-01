Пацева Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пацева Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.2008

Дочь: Пацева Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Пацев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
10.03.2010

Дочь: Пацева Василиса Алексеевна

Отец ребёнка: Пацев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
20.09.2019

Дочь: Пацева Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Пацев Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пацев Алексей Васильевич