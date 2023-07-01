Пацева Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.2008
Дочь: Пацева Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Пацев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
10.03.2010
Дочь: Пацева Василиса Алексеевна
Отец ребёнка: Пацев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
20.09.2019
Дочь: Пацева Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Пацев Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно