Гермашева Марфа Францевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1903 ст.
Сын: Гермашев Павел Владимирович
Отец ребёнка: Гермашев Владимир Михайлович
Место жительства
1903 ст.
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно