Герасин Егор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Фёдор Герасимович
Мать: Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Герасин Терентий Егорович
Мать ребёнка: Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Дарья Егоровна
Мать ребёнка: Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Анна Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Борисовна
Место жительства
Неизвестно
Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно