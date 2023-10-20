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Герасин Егор Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Фёдор Герасимович

Мать: Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Герасин Терентий Егорович

Мать ребёнка: Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Дарья Егоровна

Мать ребёнка: Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Анна Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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