Горовиц Бина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоровиц Бина

Горовиц Бина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Горовиц Борух Янкелевич

Отец ребёнка: Горовиц Янкель Симхович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Горовиц Рейзля Янкелевна

Отец ребёнка: Горовиц Янкель Симхович

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Горовиц Лейб Янкелевич

Отец ребёнка: Горовиц Янкель Симхович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Горовиц Брайна Янкелевна

Отец ребёнка: Горовиц Янкель Симхович

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Горовиц Мордко Янкелевич

Отец ребёнка: Горовиц Янкель Симхович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горовиц Янкель Симхович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close