Горовиц Бина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Горовиц Янкель Симхович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Горовиц Рейзля Янкелевна
Отец ребёнка: Горовиц Янкель Симхович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Горовиц Янкель Симхович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Горовиц Брайна Янкелевна
Отец ребёнка: Горовиц Янкель Симхович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Горовиц Янкель Симхович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно