Максимова Матрена ( Мотя ) Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Матрена ( Мотя ) Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Максимов Никанор Андреевич

Мать: Максимова Анна

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