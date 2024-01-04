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Максимова Матрена ( Мотя ) Никаноровна
Максимова Матрена ( Мотя ) Никаноровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Пол
Женский
Отец
Максимов Никанор Андреевич
Мать
Максимова (Ващенко) Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Максимов Никанор Андреевич
Мать:
Максимова Анна
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