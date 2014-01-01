Регида Вячеслав Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Регида Вячеслав Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Регида Фёдор Федотович

Мать: Регида Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Регида Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Александра Вячеславовна

Мать ребёнка: Регида Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалёва Наталья Вячеславовна

Мать ребёнка: Регида Ольга Борисовна

Смерть
2014
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