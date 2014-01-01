Регида Вячеслав Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2014
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Регида Фёдор Федотович
Мать: Регида Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Регида Ольга Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Александра Вячеславовна
Мать ребёнка: Регида Ольга Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалёва Наталья Вячеславовна
Мать ребёнка: Регида Ольга Борисовна
Смерть
2014