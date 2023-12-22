Гипкина Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гипкина Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Зотова Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Шведов Тимофей Васильевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Шведова Федосия Тимофеевна

Отец ребёнка: Шведов Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шведов Фёдор Тимофеевич

Отец ребёнка: Шведов Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шведова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Шведов Тимофей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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