Гипкина Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Зотова Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Шведов Тимофей Васильевич
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Шведова Федосия Тимофеевна
Отец ребёнка: Шведов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шведов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шведова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Шведов Тимофей Васильевич
Смерть
Неизвестно