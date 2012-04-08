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Прошкин Артём
Прошкин Артём
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.04.2012
Пол
Мужской
Отец
Прошкин Виталий Сергеевич
Мать
Прошкина Ирина Анатольевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.2012
Отец:
Прошкин Виталий Сергеевич
Мать:
Прошкина Ирина Анатольевна
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