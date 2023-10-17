Колодеева (Лашнюкова) Анна Киприановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Колодеев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Колодеев Николай Демьянович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Колодеев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Колодеев Николай Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно