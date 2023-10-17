Колодеева (Лашнюкова) Анна Киприановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодеева (Лашнюкова) Анна Киприановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Колодеев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Колодеев Николай Демьянович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Колодеев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Колодеев Николай Демьянович

Макошино, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колодеев Николай Демьянович

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