Ивушкин Трофим Иванович
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Дата рождения15.04.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1843
Отец: Ивушкин Иван Ивлев
Мать: Ивушкина Васса Никитична
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево