Лобынева Ева Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобынева Ева Анатольевна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

06.08.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.2017

Отец: Лобынев Анатолий Петрович

Мать: Меркулова Екатерина Владимировна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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