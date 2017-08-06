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Лобынева Ева Анатольевна
Лобынева Ева Анатольевна
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Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
06.08.2017
Пол
Женский
Отец
Лобынев Анатолий Петрович
Мать
Меркулова Екатерина Владимировна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.2017
Отец:
Лобынев Анатолий Петрович
Мать:
Меркулова Екатерина Владимировна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
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