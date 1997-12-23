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Золотарёв Алексей Акимович

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Место рождения

д.Старый Щербаж, Кикнурский р-н, Кировская обл.

Дата рождения

1923

Дата смерти

23.12.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Старый Щербаж, Кикнурский р-н, Кировская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.12.1997
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