Золотарёв Алексей Акимович
Место рожденияд.Старый Щербаж, Кикнурский р-н, Кировская обл.
Дата рождения1923
Дата смерти23.12.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Старый Щербаж, Кикнурский р-н, Кировская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.12.1997