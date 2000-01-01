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Мургин Сергей

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Место рождения

Россия, Северодвинск

Дата рождения

12.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1952

Отец: Мургин Александр Родинович

Мать: Мургина Зинаида

Россия, Северодвинск
Рождение ребёнка
Около 14.10.1982

Дочь: Колодкина Елена

Мать ребёнка: Мургина Наталья

Россия, Северодвинск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мургин Александр

Мать ребёнка: Мургина Наталья

Россия, Северодвинск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мургина Наталья

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