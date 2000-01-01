Мургин Сергей
Место рожденияРоссия, Северодвинск
Дата рождения12.01.1952
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1952
Отец: Мургин Александр Родинович
Мать: Мургина Зинаида
Россия, Северодвинск
Рождение ребёнка
Около 14.10.1982
Дочь: Колодкина Елена
Мать ребёнка: Мургина Наталья
Россия, Северодвинск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мургин Александр
Мать ребёнка: Мургина Наталья
Россия, Северодвинск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мургина Наталья