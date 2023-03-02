Кузовлева (Пластунова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузовлева (Пластунова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пластунов Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
02.01.1914

Муж: Кузовлев Яков

Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
27.12.1914

Дочь: Кузовлева Анисия

Отец ребёнка: Кузовлев Яков

Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Смерть
Неизвестно
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