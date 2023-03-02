Кузовлева (Пластунова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пластунов Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
02.01.1914
Муж: Кузовлев Яков
Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
27.12.1914
Дочь: Кузовлева Анисия
Отец ребёнка: Кузовлев Яков
Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Смерть
Неизвестно