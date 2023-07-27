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(Гейн) Анастасия
(Гейн) Анастасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гейн Владимир
1949 г.р.
Мать
Гейн (Марченко) Людмила
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Гейн Владимир
Мать:
Гейн Людмила
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