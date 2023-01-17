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Беляев Григорий Николаевич

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

10.11.1892 ст.

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1892 ст.

Отец: Беляев Николай Яковлевич

Мать: Беляева Евгения Ивановна

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Восприемник-кр.сын Василий Иванов Буторов д.Берсенева Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7579. Л. 126 об.-127);
Смерть
После 1916
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Из списка домохозяев, Всероссийской сельскохозяйственной переписи, в Богословском сельском обществе Усть-Алексеевской волости на 1916 год в семье, состоящей из трех человек проживал родной брат моего... Показать все
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