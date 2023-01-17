Беляев Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.11.1892 ст.
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
10.11.1892 ст.
Отец: Беляев Николай Яковлевич
Мать: Беляева Евгения Ивановна
Восприемник-кр.сын Василий Иванов Буторов д.Берсенева Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7579. Л. 126 об.-127);
Смерть
После 1916
Из списка домохозяев, Всероссийской сельскохозяйственной переписи, в Богословском сельском обществе Усть-Алексеевской волости на 1916 год в семье, состоящей из трех человек проживал родной брат моего... Показать все