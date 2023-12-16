Праскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1731 ст.
Сын: Игнат Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Борисович
Рождение ребёнка
02.08.1748 ст.
Сын: Степан Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Борисович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Пимен Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Борисович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Борисович
Смерть
Неизвестно