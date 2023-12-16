Праскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1731 ст.

Сын: Игнат Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Борисович

Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1748 ст.

Сын: Степан Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Борисович

Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Пимен Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Борисович

Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Борисович

Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Борисович

Чибичкино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Борисович

Смерть
Неизвестно
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