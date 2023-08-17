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Бушуев Андрей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1967

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1967

Отец: Бушуев Юрий Иванович

Мать: Бушуева Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
13.10.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пакулина Светлана Андреевна

Рождение ребёнка
08.05.2004

Сын: Бушуев Артем Андреевич

Мать ребёнка: Бушуева Виктория Сергеевна

Рождение ребёнка
02.08.2012

Сын: Бушуев Савелий Андреевич

Мать ребёнка: Бушуева Виктория Сергеевна

Рождение ребёнка
24.07.2018

Сын: Бушуев Лев Андреевич

Мать ребёнка: Бушуева Виктория Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушуева Виктория Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пакулина Светлана Андреевна

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