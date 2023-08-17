Бушуев Андрей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1967
Отец: Бушуев Юрий Иванович
Рождение ребёнка
13.10.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пакулина Светлана Андреевна
Рождение ребёнка
08.05.2004
Мать ребёнка: Бушуева Виктория Сергеевна
Рождение ребёнка
02.08.2012
Мать ребёнка: Бушуева Виктория Сергеевна
Рождение ребёнка
24.07.2018
Сын: Бушуев Лев Андреевич
Мать ребёнка: Бушуева Виктория Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно